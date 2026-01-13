В Одессе педофила приговорили к пожизненному заключению

В Одессе завершился судебный процесс, который длился более 4,5 лет. Суд признал 56-летнего мужчину виновным в 26 эпизодах преступлений против половой свободы детей, приговорив к пожизненному лишению свободы. Об этом информирует Офис генпрокурора.

Судом доказано 26 эпизодов преступлений против половой свободы.

В период 2018-2021 годов его жертвами стали десять девочек в возрасте от 10 до 15 лет.

Преступник целенаправленно входил в доверие детей, представлялся сотрудником правоохранительных органов, шантажировал, после чего, пользуясь их уязвимостью, совершал сексуальное насилие.

Прокуроры полностью доказали его вину. В свою очередь, суд поддержал позицию обвинения.

Сведения об осужденном внесут в единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Одесской области мужчине впаяли 5 лет тюрьмы за развращение собственной дочери.