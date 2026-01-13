Все разделы

Новости > В Украине начали внедрять связь 5G

В Украине начали внедрять связь 5G

Агата Кловская
12.01.26 16:19
447
В Украине начали внедрять связь 5G

В понедельник, 12 января, в Украине начали внедрять связь 5G. Первым городом, в котором это произошло, стал Львов.

Об  этом поведал первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам чиновника, ключевым преимуществом данной технологии является скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

Говорится: «Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. Сейчас во Львове построено 20+ базовых станций 5G».

Добавляется, что в январе 5G заработает в Бородянке, в феврале и в Харькове, после чего он появится и в других городах нашей страны.

Резюмируется: «Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий. Запуск пилота 5G это четкий сигнал миру, что Украина движется к будущему».

Ранее были названы украинские города, в которых появится связь 5G.

Тэги: Львов, общество, регионы, технологии, новости Украины, 5G

fraza.com
