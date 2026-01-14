Денис Шмыгаль - новый министр энергетики Украины

Верховная Рада в среду, 14 января, назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики, после того как предыдущая попытка во вторник закончилась неудачей. Во время повторного голосования назначение Шмыгаля поддержали 248 депутатов при 226 минимально необходимых.

"Моя ключевая задача на посту – как можно быстрее преодолеть острую фазу энергетического кризиса", – сказал Шмыгаль депутатам во время своего выступления.

Первым приоритетом на посту министра, по его словам, будет восстановление генерации, подстанций и сетей после российских обстрелов, а также формирование резерва мощностей и оборудования. Вторая задача, которую он себе ставит, будет развитие децентрализованной генерации. "Динамика положительная, но темп надо резко поднять. Наша цель – сформировать модель, где распределенная генерация будет покрывать локальные потребности и давать резерв на случай аварий", – сказал министр. Третий приоритет – модернизация существующих объектов для увеличения добычи газа и нефти.

Шмыгаль работает в правительстве Украины уже шесть лет, и за это время это будет его четвертая должность. Последние полгода он был министром обороны Украины в правительстве Юлии Свириденко.

Как мы ранее сообщали, Михаил Федоров - новый министр обороны Украины.