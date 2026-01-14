Все разделы

Новости > Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

Агата Кловская
14.01.26 15:32
162
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, поездка может состояться уже в этом месяце, однако планы пока не являются окончательными, а сроки могут измениться из-за событий в Иране, где более двух недель продолжаются масштабные беспорядки.

В то же время представитель Белого дома заявил, что пока такая встреча не запланирована. Кремль, в свою очередь, не ответил на запрос журналистов относительно возможных переговоров.

Один из источников Bloomberg отмечает, что ключевым препятствием остается неопределенность относительно заинтересованности самого Путина в повторной встрече с американскими посланниками.

В то же время представители США и Украины заявляют о значительном прогрессе в реализации 20-пунктного плана прекращения боевых действий. По их оценкам, около 90% пунктов уже согласованы, однако ряд принципиальных вопросов до сих пор остается открытым.

Кремль настаивает на выводе украинских войск с территорий восточного Донбасса, которые российские силы не смогли захватить. Киев взамен предлагает заморозить текущую линию фронта или осуществить взаимный отвод войск для создания буферной зоны.

Также Москва выступает против размещения войск НАТО в Украине и требует международного признания оккупированных территорий российскими.

Среди других нерешенных вопросов — контроль над Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками, а также судьба около 300 млрд долларов замороженных активов Центрального банка РФ.

По данным источников, американские чиновники планируют представить Путину и его команде обновленные проекты мирных договоренностей. Ожидается, что ключевыми темами обсуждений станут гарантии безопасности для Украины, которые предоставят США и Европа, а также послевоенное восстановление страны.

Напомним, лидеры G7 обсудят с Трампом гарантии безопасности для Украины.

Тэги: Владимир Путин, встреча, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

