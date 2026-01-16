В Киеве заработал энергетический штаб

В Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. Уже состоялось первое заседание. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль в Телеграм в четверг, 15 января.

«Такие заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7. Наша задача — оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области», — написал он.

Шмыгаль рассказал, что на заседании о принятых мерах доложили ГСЧС, МВД, представители местного самоуправления Киева и области.

Кроме того, обсуждены шаги, необходимые для быстрого ремонта энергетических объектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи.

«Отдельное внимание — усилению защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса», — добавил министр.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетике и создание штаба в Киеве для координации работы.