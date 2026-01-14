Михаил Федоров - новый министр обороны Украины

Верховная Рада Украины 14 января поддержала назначение первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны. Он сменил Дениса Шмыгаля. Кандидатуру Федорова поддержали 277 депутатов.

Рада смогла назначить Федорова главой Минобороны со второй попытки. Накануне при рассмотрении этого вопроса в парламенте не хватило голосов, пишет издание.

«Я иду на должность министра обороны не как министр, построивший цифровое государство и создавший „Дію“ (единая платформа государственных услуг в Украине — ред.), а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну», — заявил Федоров во время выступления перед депутатами.

Он отметил, что в ближайшее время планирует провести «глубокий аудит Минобороны и ВСУ». «Наша цель — изменить систему: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой», — сказал Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале января предложил назначить Федорова главой Минобороны в рамках кадровых перестановок в правительстве и силовых структурах.