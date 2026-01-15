В «Укрэнерго» предупредили об отключениях 15 января

В Украине 15 января продолжится действие почасовых отключений электроэнергии для населения. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных терактов против энергетики. При этом в «Укрэнерго» снова не назвали количество одновременно задействованных во время отключения очередей.

«Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.

