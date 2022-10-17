В УПЦ рассказали о духовном смысле зажигания свечей перед иконами

Главное: Зажигание свечей само по себе, как чисто механическое действие, не сопровождаемое молитвой, не имеет смысла, ведь Богу нужны не наши свечи, а наши души и сердца.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Свеча имеет несколько символических значений. Прежде всего, она является проявлением нашей жертвы Богу, нашей преданности и любви к Нему. То пламя, которое поднимается от свечи, символизирует наше горение и устремление к Творцу. Кроме того, мягкость свечи, которые обычно делают из воска, изображает мягкость нашей души, нашу податливость и готовность к покаянию — главному условию достижения Царства Божия», — подчеркнул Андрей Музольф.

Он объяснил, что по замечанию одного современного подвижника, горение свечи в храме — это, прежде всего, образ нашего отношения к Богу и тем, кто сподобился унаследовать блаженство вместе с Ним.

«Именно поэтому мы возжигаем свечи как перед иконами Господа, так и перед иконами Пресвятой Богородицы и иных святых. Подобная практика — это вовсе не язычество, вовсе не желание задобрить Бога и Его святых угодников. Возжигая перед иконами свечи, мы тем самым выражаем свою любовь и почтение к тому, кто изображен на иконе.

Каждый из нас, приходя в храм, понимает, что главная цель такого прихода — это молитва. При этом мы понимаем, что молитва может иметь не только вербальный характер, но и облекаться в определенные действия. И как раз одним из таких „деятельных“ проявлений молитвы является возжигание свечей перед иконами», — сказал преподаватель Киевских духовных школ.

Он напомнил, что важно не просто зажигать свечи механически, а обращаться к Господу с искренней молитвой.

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