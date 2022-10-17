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Новости > Архиепископ УПЦ рассказал о том, как милосердие изменяет жизнь человека

Архиепископ УПЦ рассказал о том, как милосердие изменяет жизнь человека

Александра Кудрявцева
17.10.22 15:19
159
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как милосердие изменяет жизнь человека

Главное: Милосердие – отличительная черта христианина, которая определяет искренность его веры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«В наше время особенно нужно быть отзывчивым на просьбы о помощи. Многие наши сограждане не просто испытывают материальную нужду, но на собственном опыте знают, что такое голод и холод. В трудные моменты жизни государства и общества, христиане всегда были теми людьми, которые служили Богу и чем могли помогали ближнему», - отметил владыка.

Он напомнил, что милосердие и благотворение – отличительные черты христианина, по которым мир узнает в нас учеников Христа.

Владыка обратил внимание, что благотворить необходимо исключительно для славы Божией, а не для того, чтобы заработать уважение от людей.

«Христиане так поступали всегда. Благодаря Церкви появились первые больницы, странноприимные дома, богадельни. Церковь содержала вдов и сирот, питала алчущих и жаждущих, пытаясь исполнить слова Христа. Так и сегодня надо нам поступать, чтобы называться не только учениками, но и сынами и дочерьми Божиими. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Потому что Я был голоден, и вы накормили Меня; Я хотел пить, и вы напоили Меня; Я был странником, и вы приютили Меня. Я был наг, и вы одели Меня; Я был болен, и вы ухаживали за Мной; Я был в темнице, и вы пришли навестить Меня... Говорю вам истинно: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне» (Мф. 25, 34-40)», - напомнил архиепископ Виктор.

В тему: Православные волонтеры передали печки в прифронтовые города Донетчины.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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