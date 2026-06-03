В мае на украинской границе задержали более тысячи нарушителей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко представил официальные данные за май. По его словам, в прошлом месяце было задержано около 1,1 тысячи нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу нашей страны.

Добавляется, что если сравнить статистические показатели нарушений границы в апреле и мае, то в прошлом месяце нарушений произошло больше.

Впрочем, указывается также и то, что если сравнивать эти данные с показателями за соответствующие месяцы прошлого года, то количество попыток незаконно пересечь границу существенно уменьшилось.

Резюмируется, что пограничные наряды и оперативные группы продолжают делать все, чтобы не допускать попыток незаконных пересечений границы.

Ранее миллионы украинцев за рубежом получили доступ к подаче заявлений о моральном ущербе.