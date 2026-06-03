Умер самый старый житель Англии

В Болтоне скончался самый старый житель Англии Артур Эспинолл. Он умер в своем доме в возрасте 109 лет и 231 день.

Мужчина пережил правление четырех британских монархов и 24 премьер-министров.

Стоит отметить, что долгожитель был признан старейшим мужчиной Англии и последним жителем Великобритании, родившимся в 1916-м году.

Добавим, что на момент смерти он был вторым по возрасту человеком в Соединенном Королевстве после шотландца Хью Керра, который родился в 1915-м году.

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