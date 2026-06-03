Потомка российского поэта Александра Пушкина Андрея Де Торби ограбили в одном из лесопарков Москвы. Об этом сообщает местная полиция.

У мужчины отобрали мобильный телефон марки Samsung, который стоит около тысячи долларов.

Указывается, что к нему применили насилие, не представляющее опасности для здоровья.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело о грабеже и злоумышленники уже установлены.

Ранее на Андрея Де Торби уже нападали в Измайловском парке в марте 2019-го года, когда преступник, представившись сотрудником полиции, несколько раз ударил его, но попыток ограбить не предпринимал.

Ранее сообщалось о том, какими были тайные масонские ложи в Украине во времена Пушкина.