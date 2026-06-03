Мадьяр может встретиться с Зеленским уже в ближайшие дни

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произойти это может уже на следующей неделе.

Политик сказал: «В настоящее время между Украиной и Венгрией ведутся переговоры на техническом уровне относительно языковых, культурных и образовательных прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине».

Добавляется: «Пока что эти переговоры продвигаются очень обнадеживающе. Мы надеемся, что на техническом уровне они будут завершены уже на этой неделе».

Глава правительства резюмировал: «Я готов к встрече когда-нибудь на следующей неделе, если соглашения действительно удастся достичь».

Ранее Венгрия отказалась помогать Украине вооружением.