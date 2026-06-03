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Новости > В ООН предупредили, что в ближайшие месяцы мир накроет жуткая жара

В ООН предупредили, что в ближайшие месяцы мир накроет жуткая жара

Александр Панько
03.06.26 07:41
228
В ООН предупредили, что в ближайшие месяцы мир накроет жуткая жара

Всемирная метеорологическая организация в составе ООН бьет тревогу. Там предупреждают, что в ближайшие месяцы мир накроет сильная жара.

Говорится: «Из-за необычно теплых океанских вод в тропической части Тихого океана развиваются условия Эль-Ниньо, которые, как ожидается, повлияют на глобальные температурные и осадочные режимы, увеличивая риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы».

Специалисты указывают: «Вероятность наступления этого погодного феномена оценивается в 80% в июне-августе. Вероятность его продолжения как минимум до ноября составляет около 90% или выше. Хотя сохраняется некоторая неопределенность относительно пиковой силы и сроков Эль-Ниньо, большинство прогностических моделей предполагают, что он будет как минимум умеренным, а возможно, и сильным».

Эксперты ожидают, что это отразится на повышении температур на большей части нашей планеты.

Сообщается: «Нам нужно подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое усугубит засуху и проливные дожди, а также повысит риск возникновения волн жары как на суше, так и в океане».

Прогнозируется, что Эль-Ниньо может вызывать засуху в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и некоторых частях Южной Азии, а также способствовать образованию ураганов в центральной и восточной части Тихого океана.

Кроме этого к рискам, связанным с экстремальной жарой, относятся более широкое распространение заболеваний, переносимых комарами и клещами, а также сокращение запасов пищи и воды.

Последний сильный феномен Эль-Ниньо в 2023-2024 годах способствовал тому, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, напомнила Сауло.

Ранее мы писали, что человечество движется к «климатическому хаосу».

Тэги: погода, ООН, мир, погодные условия

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