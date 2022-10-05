Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области химии

Главное: Нобелевскими лауреатами по химии стали ученые Каролин Р. Бертоцци, Мортен Мелдал и К. Барри Шарплесс. Исследователи вывели химию кликов на новый уровень и начали использовать ее в живых организмах.

Детали: Нобелевскую премию по химии получили ученые Каролин Р. Бертоцци, Мортен Мелдал и К. Барри Шарплесс. Высокая награда им присуждена «за разработку клик-химии и биоортогональной химии». Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Каролин Бертоцци вывела химию кликов на новый уровень и начала использовать ее в живых организмах. Ее биоортогональные реакции протекают без нарушения нормальной химии клетки. Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии — клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом», — сказано в сообщении.

Отметим, Нобелевская неделя продлится с 3 октября по 10 октября:

— 6 октября вручат премию по литературе;

— 7 октября — Нобелевскую Премию мира;

— 10 октября — по экономике.

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