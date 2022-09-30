Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 59 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 59 080 солдат. Уничтожено 2 338 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на пятницу, 30 сентября.

Сообщается, что погибли 59 080 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 338 танков, 4 932 боевых бронированных машины, 1 391 артиллерийская система, 333 реактивные системы залпового огня, 176 средств ПВО, 264 самолета, 225 вертолетов, 1 003 БПЛА оперативно-тактического уровня, 246 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 768 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 131 единица специальной техники.

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