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Новости > Названа странная причина взрывов возле ЗАЭС

Названа странная причина взрывов возле ЗАЭС

Александр Панько
29.09.22 09:41
122
Названа странная причина взрывов возле ЗАЭС

Главное: Возле ЗАЭС гремели взрывы. Их могли спровоцировать животные.

Детали: В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что причиной взрывов возле Запорожской АЭС, которую контролируют россияне, могли стать животные, которые зацепили мины. Они гремели на этой неделе.

Отмечается, что взрывы не нанесли значительного ущерба объекту.

Уточняется, что утром 27 сентября было слышно два взрыва возле канала, транспортирующего воду из резервуара на станцию ​​для ее системы охлаждения: конструкции станции и оборудование не пострадали, но в машинном зале второго энергоблока выбило окна.

Еще один взрыв прогремел утром 28 сентября в пятидесяти метрах от периметра ограждения ЗАЭС.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность произошедшими взрывами, а также частыми обстрелами станции или вблизи нее в течение последних двух месяцев.

По его словам, важно немедленного создать зоны ядерной безопасности и защиты вокруг объекта, напомнив, что на прошлой неделе в Нью-Йорке начал переговоры с Россией и Украиной, направленные на согласование и реализацию такой зоны.

В тему: На Запорожской АЭС возобновили работу резервных линий электропередач.

Тэги: общество, война, МАГАТЭ, новости Украины, Запорожская АЭС

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