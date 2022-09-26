На Закарпатье и Днепропетровщине священники УПЦ отпели воинов ВСУ

Главное: В Мукачевской и Каменской епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели троих погибших воинов ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua , на Закарпатье Оноковская община прощалась с защитником Украины Владимиром Опалеником.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора чин отпевания в селе Невицком в сослужении духовенства Ужгородского городского и районного благочиний возглавили протоиерей Иван Моланич и наместник Ужгородского Свято-Воскресенского архимандрит Марк (Куштан).

В Каменской епархии УПЦ на Днепропетровщине в селе Могилев состоялось отпевание погибшего воина Дмитрия Емельяна 1993 года рождения. Воин погиб 20 сентября, защищая нашу страну от российских захватчиков.

Заупокойное богослужение совершил архимандрит Авель (Чайковский).

Также в Царичанской общине состоялся чин отпевания погибшего воина Евгения Ламзы 1992 года рождения. Отпевание было совершено духовенством Царичанского благочиния.

В епархиях выражают искренние соболезнования семьям погибших Героев и просят духовенство усилить свои молитвы за новопредставленных воинов.