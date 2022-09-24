Архиепископ УПЦ и верующие сдали кровь для раненых воинов ВСУ

Главное: В столице викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона и группа верующих В столице викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона и группа верующих УПЦ сдали кровь для раненых воинов ВСУ.

Владыка Иона отметил, что сдача крови для воинов — форма благодарности им за защиту Родины.

«Мы тыловики. Но кроме наших молитв, можем оказать помощь нашим героям, поделившись с ними кровью. Огромная благодарность нашим защитникам, самоотверженным медикам и ребятам, с которыми мы сегодня удостоились чести помочь ВСУ» — написал он на своей странице.

«Присоединяйтесь к нам! Пишите мне в личку, я подскажу, как это сделать», — призвал архиепископ Иона.

Как сообщалось ранее, священнослужители Криворожской епархии УПЦ по благословению митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема стали донорами крови для раненых воинов ВСУ.