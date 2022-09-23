В Николаеве при поддержке УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся

Главное: В Николаеве православные приходы Украинской Православной Церкви активно занимаются всесторонней помощью пострадавшим от военной агрессии и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на fundnovynskyi.org, в связи с сложившимся в городе гуманитарным кризисом в Фонд Вадима Новинского обратилась Свято-Сергеевская община Николаевской епархии УПЦ с просьбой о ежемесячной помощи в размере 300 продуктовых наборов.

Первый гуманитарный груз уже доставлен на приход.

«В состав продуктового набора входят продукты питания первой необходимости: мука, сахар, крупа трех видов, макаронные изделия, растительное масло, консервированные кукуруза, горошек и фасоль, консервы рыбные и мясные, сгущенка, чай, вафли, печенье и шоколад», — поделились в Фонде.

Напомним, что с 24 февраля Фонд Вадима Новинского направил более 40 тысяч продуктовых наборов жителям населенных пунктов Украины, пострадавшим от боевых действий и находящихся в прифронтовой зоне, а также беженцам и внутренним переселенцам.

Гуманитарный состав Фонда формирует и отгружает в среднем 500 продуктовых наборов в день.

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