Винницкая епархия УПЦ передала медикам автомобиль скорой помощи

Главное: Винницкая епархия УПЦ передала автомобиль скорой помощи для областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, митрополит Варсонофий освятил автомобиль и лично вручил ключи директору Центра Анатолию Пирникозе.

Во встрече также приняла участие директор Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.

«Сегодня оперативно оказать медицинскую помощь невозможно без транспортных средств, которые доставляют медиков в места происшествий, также этими автомобилями перевозят наших раненых военных ВСУ. Благотворительный фонд Украинской Православной Церкви диакона Вадима Новинского „Покров“ помог епархии осуществить доброе дело для жителей Винницкой области. Также благодарим за помощь Марину Ставнийчук», — отметили в Винницкой епархии.

Винницкая епархия, как и вся Украинская Православная Церковь, продолжает поддерживать военных ВСУ, мирных жителей и всех пострадавших от войны украинцев.

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