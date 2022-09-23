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Новости > Полтавские волонтеры УПЦ передали продукты и лекарства бездомным и беженцам

Полтавские волонтеры УПЦ передали продукты и лекарства бездомным и беженцам

Александра Кудрявцева
23.09.22 11:00
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Полтавские волонтеры УПЦ передали продукты и лекарства бездомным и беженцам

Главное: В Полтаве священники Украинской Православной Церкви и волонтеры привезли продукты и медикаменты для подопечных полтавского Центра адаптации.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, православные волонтеры во главе с руководителем епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиереем Андреем Симоном и протоиереем Александром Дроздовым из храма Иоанна Воина встретились с подопечными Центра — бездомными и освободившимися из мест лишения свободы, а также с вынужденными переселенцами из зоны боевых действий, которые нашли в Центре временный приют.

Священники провели с жителями Центра беседы на духовные темы и передали им от Гуманитарного центра Полтавской епархии продукты, лекарства, средства гигиены и другие предметы первой необходимости, пожертвованные неравнодушными людьми.

Как сообщалось ранее, секретарь Полтавской епархии протоиерей Михаил Волощук совместно с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды» Робертом Иванчо, Вячеславом Шутко и Александром Касьяном доставили гуманитарную помощь врачам и военнослужащим на передовую.

Волонтеры передали врачам средства оперирования, средства личной гигиены, антисептики, продукты питания долгосрочного срока хранения и сладости для раненых военнослужащих.

В тему: Верующие УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего храма от военных действий в Ирпене.

 
Тэги: благотворительность, новости православия, УПЦ

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