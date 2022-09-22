Верующие УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего храма от военных действий в Ирпене

Главное: Храмовый комплекс в честь Георгия Победоносца в Ирпене нуждается в помощи на восстановление после попадания снарядов, обстрелов и пожара.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Перший Козацький, настоятель храма протоиерей Владимир Молнар рассказал, как жила община во время активных боевых действий.

«Много лет мы здесь трудились, строили, старались сделать Божью благодать. Мы построили небольшую, но очень благоговейную деревянную часовню, строили большой храм, собирались пригласить Предстоятеля, чтобы он освятил наш храм. Но однажды утром жизнь изменилась, началась война. Во время более активных боевых действий храм был обстрелян и получил много повреждений. Деревянный храм загорелся от прямого попадания снаряда и сгорел дотла», — поделился отец Владимир.

Он рассказал, что 5 марта был разрушен также церковный дом, где проживала семья священника с детьми, сгорело 2 этажа.

Во время обстрелов в подвальном помещении большого храма скрывались многие мирные жители Ирпеня.

«С первых дней войны мы прятались в этом храме. В большом ночевало много людей, скрывались от обстрелов в маленьком. Люди переходили Ирпенский мост и ночевали здесь. Храм стал нашим домом, потому что жить в нашем собственном доме из-за постоянных обстрелов мы не могли», — отметила прихожанка храма Татьяна.

Настоятель храма обращается за помощью на восстановление храма.

«Пусть Господь и ваши молитвы дадут силы восстановить этот комплекс, место, где молились, праздновали день ангела... а теперь будут молиться о невинно убиенных», — говорит отец Владимир Молнар.

Помочь храму можно по реквизитам.

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