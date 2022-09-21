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Новости > Управделами УПЦ рассказал, как нужно относиться к Богу

Управделами УПЦ рассказал, как нужно относиться к Богу

Александра Кудрявцева
21.09.22 16:40
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Управделами УПЦ рассказал, как нужно относиться к Богу
Главное: Бога и Церковь нужно любить не для того, чтобы что-то у Него выпросить, а для того, чтобы жить в Боге, разделять Его радости, поучения, заповеди.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в проповеди.
 
«Бог любит всех и для всех открывается двери Царства Христова. Пойти туда или нет, зависит от нас. Но многие люди не хотят ощущать этой любви и отворачиваются от Бога», — отметил митрополит Антоний.
 
Владыка напомнил, что все, что у нас есть, и сама наша жизнь — от Бога.
 
«И важно, чтобы то, что мне дано, не стало препоной между мной и Богом. Чтобы я не замкнулся на тех благах, понимал, что всё это хоть и важно и нужно, но — только для этой земной жизни, и это всё здесь и останется. А Бог ждёт нас на Брачной трапезе, которая далась Ему не просто: ради того, чтобы спасти человечество, Бог посылает Своего Единородного Сына, чтобы Он пострадал на кресте. Цена этой трапезы — крестная смерть Сына Божьего», — сказал архиерей.
 
Управделами УПЦ констатировал, что человеку важнее материальные ценности, «все наши мысли и силы сконцентрированы на том, как бы получше прожить на земле, мы не слышим голоса Божьего».
 
Он считает, человеку, который живет лишь материальными ценностями, Бог «мешает». «Во все времена находились те, кто считал, что Церковь должна служить земным интересам, и те, кто „будоражил людей божественной истиной“, говорил о небесном и за это принял мученическую кончину», — добавил владыка.
 
«Когда человек изгоняет из своего сердца Бога, то остаётся наедине с самим собой, со своей злобой. А жить без Бога страшно и невозможно, тогда люди становятся зверьми в отношении друг к другу. Уже тут, на земле, начинается ад, потому что у каждого своя правда», — пояснил иерарх УПЦ.
 
«Свою правду нужно всегда соотносить с Божественной истиной. Если же человек отбрасывает Божественную истину, то эта правда каждого оборачивается злобой, войной с самим собой, с родными в семье, и потом распространяется в больших масштабах», — сказал владыка.
 
Он также отметил, что многие люди приходят в Церковь с неправильным отношением к Богу. «В Церковь нужно приходить из любви к Богу, для того, чтобы разделить радость Божественной трапезы Распятого и Воскресшего Христа. Это значит и то, что мы должны быть готовы в определённой мере взять на себя то, что пережил Сам Спаситель, взять на себя маленький крест и добросовестно нести его. Люди же чаще всего приходят в храм, когда у них случается беда, для того, чтобы что-то эгоистично взять», — считает архиерей.
 
«Бога нужно любить не для того, чтобы что-то у Него выпросить, а для того, чтобы жить в Боге, разделять Его радости, поучения, заповеди», — пояснил он.
 
В завершение проповеди митрополит Антоний пожелал каждому услышать призыв Господа и последовать ему.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, как не стать медиазависимым.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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