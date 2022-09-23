Кадыров сделал странное заявление по поводу частичной мобилизации

Главное: Рамзан Кадыров прокомментировал частичную мобилизацию. Говорит, что Чечня перевыполнила ее.

Детали: Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал начавшуюся в России частичную мобилизацию для войны в Украине. По его словам, регион уже выполнил план на 254%.

Он отметил: «В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей республики на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чечне перевыполнен на 254%».

Сообщается: «Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений министерства обороны. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации».

По его словам, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.

Рамзан Кадыров резюмировал: «Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие».

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