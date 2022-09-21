Данилов назвал частичную мобилизацию в России «программой утилизации»

Главное: Алексей Данилов отреагировал на объявленную в РФ частичную мобилизацию. Он назвал ее «программой утилизации».
Детали: Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов резко отреагировал на объявленную в РФ частичную мобилизацию. Он сделал запись в Twitter.
Чиновник написал: «Относительно последних заявлений. План «Бермудский треугольник» – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – ЧВК «Вагнер». Далее: украинский фронт – ликвидация – «Белая Лада».
В тему: Россиянам рассказали о мобилизации.