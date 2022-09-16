Лидеры украинской общины в Армении призвали ЕС осудить азербайджанскую агрессию

16 сентября лидеры украинской общины в Армении посетили офис представительства ЕС. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Анна Арутюнян, Елена Шевчук и другие члены общины присоединились к призывам осудить азербайджанскую агрессию и срочно принять меры, вытекающие из ситуации.

Следует отметить, что с 24 февраля, спасаясь от войны в Украине в результате российской агрессии, многие украинские граждане сейчас находятся в Армении.

Напомним, на днях представители украинской общины в Армении сдали кровь для раненых армянских военнослужащих.