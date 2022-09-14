Ученые посреди пустыни нашли кое-что необычное

Главное: Ученые посреди пустыни нашли остатки древнего кораллового рифа. Австралийская равнина Нулларбор была покрыта тропическим океаном примерно 14 миллионов лет назад.

Детали: Исследователи из Куртина, используя современные спутниковые снимки, обнаружили остатки древнего кораллового рифа, которому несколько миллионов лет. Об этом сообщает Earth surface processes and landforms.

В частности группы ученых привлекла рифоподобная форма рельефа, состоящая из круглого приподнятого кольца.

«Кольцевидный „холм“ нельзя объяснить внеземным влиянием или какими-либо известными деформационными процессами. Но он сохраняет оригинальные микробные текстуры и особенности, обычно встречающиеся в современном Большом Барьерном рифе», — сказал автор исследования доктор Майло Бархэм.

Также эксперты отмечают, что равнина является особенно плодотворным местом для геологических исследований, поскольку ее практически не коснулась эрозия.

«В отличие от многих частей света, большие площади равнины Нулларбор остались практически неизменными под влиянием процессов выветривания и эрозии в течение миллионов лет, что делает ее уникальным геологическим полотном, на котором удивительным образом запечатлена древняя история», — добавил Бархем.

На поверхности, благодаря относительно стабильным условиям, равнина Нулларбор сохранила большое количество метеоритов, что позволяет заглянуть в прошлое, к истокам нашей Солнечной системы.

В тему: Запорожские археологи обнаружили на дне Днепра уникальный лафет от казацкой пушки возрастом около 300 лет.