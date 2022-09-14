ЕС отменит платный роуминг для Украины

Главное: Европейский Союз введет Украину в зону своего бесплатного роуминга. Это позволит украинцам по всему ЕС и на родине пользоваться услугами своих мобильных операторов и не платить за звонки из-за границы.

Детали: Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. Об этом она объявила в своем ежегодном обращении «О положении Союза» в Европарламенте, сообщает корреспондент «Европейской правды».

«Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать», — сказала она.

После Совета ассоциации Украина-ЕС по итогам заседания 5 сентября ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.

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