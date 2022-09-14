Президент принял изменения по прохождению военной службы капелланами

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым утвердил изменения по прохождению военной службы капелланами.

Детали: Документ опубликовали на официальном сайте главы государства, сообщает Центр информации УПЦ.

Согласно изменениям, проходить военную службу в качестве капеллана могут лишь священнослужители зарегистрированной в Украине религиозной организации, которые получили от руководящего центра (управления) своей Церкви мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Указ вступает в силу со дня публикации.

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