Известный актер огорошил своих поклонников пикантной новостью

Главное: Актер Сильвестр Сталлоне разводится со своей женой Дженнифер. Пара была вместе 25 лет.

Детали: 76-летний американский актер Сильвестр Сталлоне разводится со своей 54-летней женой Дженнифер. Отметим, что это третий брак артиста, который был заключен в 1997-м году: у пары есть три дочери – София (1996), Систин (1998) и Скарлет (2002).

Как пишет издание Closer, документы о расторжении брака подала супруга.

Женщина хочет, сказано в публикации, чтобы семейные активы и обязательства были справедливо разделены, а также хочет избавиться от фамилии Сталлоне и вернуть свою девичью Флавин.

Она также заявила, что Сильвестр Сталлоне преднамеренно израсходовал, истощил и/или растратил семейное имущество, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на семейное имущество.

Супруга требует, чтобы ему было запрещено продавать, передавать, уступать, обременять или распоряжаться любыми активами во время рассмотрения этого дела.

Накануне сам актер сделал татуировку с изображением бульмастифа, которая закрыла предыдущую татуировку с изображением лица Дженнифер на верхней части его правой руки.

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