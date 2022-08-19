Россияне планируют публичное судилище над защитниками «Азовстали» с возможной казнью, — ГУР

Главное: Во временно оккупированном Мариуполе российские военные планируют провести показательное судилище над защитниками города. По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар и переложить вину за совершенное преступление на Украину.

Детали: На День Независимости Украины российские военные планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное «судилище» над пленными защитниками «Азовстали». Об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.

Захватчики срочно переоборудуют уцелевшее помещение Мариупольской филармонии. На сцене россияне монтируют железные клетки, в которых будут удерживать защитников.

Также возводят несколько новых временных сооружений рядом с помещением.

«Чтобы добавить вид «легитимности» этой акции, оккупанты готовят специально обученных «свидетелей» и завозят представителей рашистских «СМИ», — говорят в разведке.

По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В таком случае они попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.

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