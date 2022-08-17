В британской армии объявили странную борьбу за этническое и гендерное многообразие

Главное: В ВВС Великобритании перестали принимать белых мужчин. Это борьба за этническое и гендерное многообразие.

Детали: В военно-воздушных силах Великобритании начали борьбу за этническое и гендерное многообразие. Как пишет издание Daily Mail, из-за этого туда перестали набирать белых мужчин.

Об этом журналистам поведал источник в министерстве обороне.

Официально, конечно же, все отрицается, рассказывая, что только лишь делают все, чтобы поощрять набор из групп-меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала.

В публикации говорится, что при наборе на службу в ВВС предпочтение будет отдаваться женщинам и этническим меньшинствам.

Отмечается, что глава отдела по набору персонала уже подал в отставку в знак протеста и из-за опасений, что ограничения по набору могут подорвать значительность службы.

Сообщается, что командующего ВВС Майка Уигстона обвиняют в том, что он ради целей по этническому и гендерному многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны.

В материале также сказано, что на протяжении многих лет британские власти подчеркивали важное значение улучшения ситуации с этническим и гендерным многообразием во всех трех видах вооруженных сил. Ожидается, что к концу десятилетия доля женщин-новобранцев повысится до 40%, а представителей этнических меньшинств до 20%.

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