В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы и пропало росТВ

Главное: Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе прогремели взрывы и пропало российское ТВ. По его словам, попытки российской пропаганды «промыть мозги» жителям оккупированного города закончились неудачей.

Детали: В оккупированном Мелитополе утром 16 августа прогремели два взрыва и прекратилось вещание российских телеканалов. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

«В 7.00 в Мелитополе зафиксировано два взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель», — уточнил городской голова.

По словам Федорова, попытки российской пропаганды «промыть мозги» жителям Мелитополя не увенчались успехом.

«Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления — «обезвреживают все рашистское», — подчеркнул мэр.

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