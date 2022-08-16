Еще пять суден с зерном вышли из украинских портов

Главное: Сегодня пять суден с кукурузой и пшеницей вышли из портов Пивденный и Черноморск. Четыре судна ждут проверки в Турции для отправки в Украину.

Детали: Из портов Черноморск и Пивденный во вторник, 16 августа, вышли пять суден с украинским зерном, сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Всего из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышло 5 судов, два из Пивденного и три из Черноморска», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Совместный координационный центр проинспектирует четыре судна, которые отправятся в украинские порты.

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