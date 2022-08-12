Священники УПЦ передали медикаменты и снаряжение украинским военным на передовую

Главное: Митрополит Августин и сотрудники Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины передали защитникам Украины снаряжение и гуманитарную помощь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм канал «Церква допомагає», воинам отвезли помощь на передовую.

Были переданы тактические носилки, палатки, карематы, спальные мешки, тактические пояса, плащ-накидки и средства личной гигиены.

Как сообщалось ранее, в Тернополе благотворительный фонд Украинской Православной Церкви приобрел и передал Защитникам Украины на передовую лекарства и медицинские приборы.

Православные волонтеры передали кровоостанавливающие средства, шины, антибиотики, противовоспалительные и противогрибковые препараты, желудочные средства и другие необходимые лекарства. Для Тернопольской воинской части Фонд приобрел тонометры и пульсоксиметры.

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