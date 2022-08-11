Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат

Главное: В войне против Украины готовы участвовать 13 тысяч белорусских солдат. Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Детали: Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что в войне против Украины готовы участвовать 13 тысяч белорусских солдат. Это бывшие и действующие военные.

Во время брифинга он поведал: «Вдоль госграницы Украины развернуто и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. В общем, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины».

Отмечается: «По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины».

Сообщается также, что главной мотивацией для белорусов является материальное вознаграждение за участие в полномасштабной войне.

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