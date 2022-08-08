Названа главная угроза для Запорожской АЭС

Главное: Президент Энергоатома Петр Котин назвал главную угрозу для Запорожской АЭС. Атомная электростанция в случае повреждения единственной работающей линии электропередач перейдет в режим блэкаута.

Детали: Главной угрозой для Запорожской АЭС на данный момент является то, что она связана с энергосистемой Украины всего одной работающей линией электропередачи. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.

«Пока что представляет большую угрозу для Запорожской АЭС в период обстрелов тот факт, что россияне повредили линии, связывающие станцию с Запорожской ТЭС и энергосистемой Украины. И сейчас ЗАЭС связана с энергосистемой только одной линией и это очень небезопасно для такого ядерного объекта», — сказал он.

В случае повреждения всех линий ЗАЭС вынужденно перейдет в режим блэкаута.

«Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блэкаута — полного обесточивания, и эта ситуация уже очень небезопасна с точки зрения сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки», — пояснил Котин.

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