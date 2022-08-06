Священник УПЦ рассказал, как бороться с раздражительностью

Главное: Раздражительность врачуется молитвой, смирением и любовью.

«В борьбе с раздражительностью могут быть две крайности: либо самобичевание, либо вседозволенность. Нужно выбрать золотую середину и помнить, что этот грех очень сложно, но можно победить. Путь этот непростой, порой длиною в жизнь, и требует огромной работы над собой», — сказал отец Игорь.

Священник пояснил, что раздражительность, как правило, вырастает из желания быть идеальным. «Особенно это характерно для людей, только что ставших на путь веры. Начинаем видеть свои недостатки, слабости, пороки, они обостряются. А поскольку так просто их не победишь, возникает ощущения бессилия», — добавил он.

«Важно помнить, что таким порою жестким способом Господь показывает нас нам такими, какие мы есть. И нужно с благодарностью и смирением принять от Бога этот дар, ведь видение грехов является одной из задач для любого христианина. Не следует уклоняться от исповеди и причастия, считая себя не готовым, недостойным. Но и самонадеянности тоже нужно избегать и не утешаться мыслью, что исправим сами себя самостоятельно», — продолжил священник.

В завершении протоиерей Игорь Мельников отметил, что раздражительность врачуется лишь молитвой и смирением, а больше всего — любовью.