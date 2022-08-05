В ГУР рассказали, как россияне проводят принудительную паспортизацию украинцев

Главное: Россияне для принудительной паспортизации населения оккупированных территорий массово используют шантаж. Они угрожают отобрать права собственности или бизнес.

Детали: Продолжается принудительная паспортизация на оккупированных территориях. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает некоторые подробности этого процесса.

В частности, сообщается о том, что в Мелитополе и его окрестностях россияне требуют перезаключать или продлевать истекшие договоры относительно «земельных паев» на основе полученных российских паспортов, а иначе землевладельцев грозят лишить их собственности.

Кроме того, оккупанты объявили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут заменены на временные с последующим переоформлением при наличии российского паспорта у владельца транспортного средства.

На оккупированной территории Херсонщины так называемый «министр аграрной политики Херсонской области» Ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить «налоги» по законодательству РФ. Отказавшихся грозят лишать права собственности на земельные участки, а владельцев агробизнеса высылать за пределы региона.

В городе Каменское оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства России.

В ГУР подчеркивают, что такие действия россиян направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества местных жителей, выехавших на подконтрольные Украине территории.

Кроме того, на блокпостах оккупанты продолжают проводить проверки мужчин, в частности осматривать татуировки.

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