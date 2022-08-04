В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ в Донецкой области

Главное: В Донецкой области украинские военные продвинулись в направлении нескольких населенных пунктов. При этом пару сел пришлось оставить.

Детали: В течение недели ВСУ освободили два села в Донецкой области и продвинулись в районах еще нескольких сел. Об обстановке в регионе в четверг, 4 августа, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта — Мазановка и Дмитровка», — рассказал он.

При этом российские оккупанты вытеснили ВСУ с двух позиций под Донецком и Бахмутом, сообщил Громов.

Так, в ходе массированного применения арртиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить ВСУ из Семигорья — украинские войска перешли к обороне на восточных окраинах Кодемы.

«30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка», — добавил Громов.

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