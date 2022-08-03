Архиепископ УПЦ объяснил, почему Бог не отвечает на молитвы

Главное: Прося что-либо у Господа, всегда нужно доверять Богу.

Владыка напомнил о евангельской истории об исцелении Спасителем двух слепых (Мф. 9:27–35).

«„По вере вашей да будет вам“ (Мф. 9:29), — эти слова Христос сказал тем двум слепым людям, которых исцелил. Они действительно исповедали свою веру и получили просимое. „По вере вашей да будет вам“, — эти слова известны каждому христианину. Однако многие не всегда воспринимают их сердцем», — сказал архиепископ Иона.

Иерарх УПЦ пояснил, что эти слова Христа касаются глобальной жизни человека как существа, созданного для вечной жизни с Богом. «Не нужно думать, что если мы будем иметь крепчайшую веру и попросим о чём-то важном, то просимое обязательно исполнится», — отметил он.

«Это не значит, что нам не нужно ни о чём просить Бога. Нет. Обязательно нужно и просить, и умолять Бога, и уповать. Но при этом — понимать, что всё в руках Божьих, что всё посылаемое Господом после наших молитв, является проявлением воли Божией о нас и об окружающем нас мире», — продолжил архиерей.

Архиепископ Иона отметил, что, прося что-либо у Господа, всегда нужно доверять Богу. «Ведь знаем, что Он лучше знает, что нам нужно». Поэтому и в молитве «Отче наш» есть слова «да будет воля Твоя»«, — добавил он.

«Если мы не получаем мгновенно то, о чём просим, не получаем сразу мира, спасения тех людей, о которых молимся, то значит сейчас, на данный момент Всеблагий Господь желает, чтобы было именно так, как есть. И нам нужно продолжать молиться, чтобы Он дал Свою милость нам и тем, за кого молимся. Но обязательно прибавлять: „Господи, да будет воля Твоя“», — пояснил владыка.

Архиерей считает, что тяжёлый период, период скорби и уныния — это «время, когда особенно нужно молиться Богу, когда сердце особенно требует молитв к нашему создателю». «Но, молясь, нужно обязательно давать место Богу. Важно помнить, что Он значительно лучше нас знает, что полезно и нам, и нашим ближним, и нашей стране», — добавил иерарх УПЦ

«Молимся не всегда лично о себе, особенно сейчас: молимся за многих людей, которые страдают от войны, молимся за нашу страну, за наших военных, за всех тех, кто скорбит от того, что происходит в нашей Украине. Будем иметь твёрдую веру, молиться, просить Господа о всех тех, кто нуждается в наших молитвах. Верим, что Господь по нашей вере управит всё во благо. Действительно, если будем искать Царствия Божия и просить Его о милости, то остальное всё приложится нам: Господь всё приложит, и будет мир, любовь и радость», — заключил архиепископ Иона.