На Хмельнитчине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ и избили прихожанку

Главное: В Хмельницкой области при попытке захвата храма Украинской Православной Церкви в селе Пироговцы активисты ПЦУ избили нескольких прихожан храма святой Параскевы Пятницы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожанке Иоанне Кравец пришлось обратиться в травмпункт.

Представители власти вместе с главой Хмельницкого райсовета Александром Черниевичем и представители ПЦУ сначала угрожали верующим Украинской Православной Церкви, а затем устроили драку, пытаясь ворваться внутрь. Они оторвали ручку двери и избили нескольких прихожан храма.

По информации правозащитницы Виктории Кохановской, присутствовавшие на месте полицейские бездействовали, а затем опечатали храм.

«Была полиция, следственно-оперативная группа и много шума. Совместными усилиями люди зашли в храм, но после консультаций с полицией храм закрыли и опечатали», — так описал инцидент сотрудник Хмельницкого горсовета Владимир Пекарский на своей странице в Фейсбук. Прихожане УПЦ намерены отстаивать свои права в суде.

В тему: Против чиновников, поддержавших незаконные захваты храмов УПЦ, заводят уголовные дела.