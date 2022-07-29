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Новости > Диетолог поведала, кому не стоит есть яблоки

Диетолог поведала, кому не стоит есть яблоки

Агата Кловская
27.07.22 15:58
659
Диетолог поведала, кому не стоит есть яблоки

Главное: Яблоки могут нанести вред здоровью. Если человек болен гастритом.

Детали: Российский диетолог Наталья Лазуренко заявила, что людям с гастритом не стоит есть яблоки. Ее цитируют местные СМИ.

Как поведала эксперт, эти фрукты способны спровоцировать изжогу, слишком жидкий стул и метеоризм.

Дело в том, что в яблоках содержатся кислоты, поэтому при гастрите этот продукт противопоказан.

Она отметила: «Люди, которые имеют гастрит с пониженной кислотностью, будут особенно чувствительны к этим кислотам. Могут появиться неприятные ощущения жжения, образование изжоги на фоне употребления яблок, когда забрасывается содержимое желудка в пищевод, нейтральная среда и стенки раздражаются».

В то же время, если у людей нет гастрита, то яблоки, наоборот, станут полезным добавлением к рациону.

В тему: Стало известно о небывалой пользе яблок.

Тэги: здоровье, мир, гастрит, яблоки

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