Британцы рассказали о невероятном свойстве устойчивого крахмала

Главное: Устойчивый крахмал снижает риск наследственного рака верхних отделов ЖКТ. Это доказали ученые.

Детали: Эксперты из университета Ньюкасла в Великобритании поведали о небывалой пользе устойчивого крахмала. Как оказалось, он на 60% снижает риск наследственного рака верхних отделов ЖКТ.

Устойчивый крахмал — это крахмал, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника.

Его можно купить в виде добавки, похожей на клетчатку, и содержится в ряде продуктов, среди которых слегка зеленые бананы, овес, готовые охлажденные макароны, рис, горох и бобы.

Ученые говорят, что их исследование проводилось на протяжении двадцати лет, в нем приняли участие почти тысяча добровольцев с синдромом Линча – это одна из самых распространенных генетических предрасположенностей к раку. Такие люди имеют повышенный риск развития колоректального рака, а также рака желудка, эндометрия, яичников, поджелудочной железы, простаты, мочевыводящих путей, почек, желчных протоков, тонкой кишки и головного мозга.

Информируется, что людей делили на две группы. Одна группа ежедневно получала 30-граммовую дозу резистентного крахмала в виде порошка в течение двух лет. Члены второй группы принимали плацебо, которое выглядело как порошкообразный крахмал, но не содержало активных ингредиентов.

Специалисты установили, что среди людей, принимавших устойчивый крахмал, было зафиксировано только пять новых случаев рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В группе, члены которой принимали плацебо, был зафиксирован 21 случай рака.

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