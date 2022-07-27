В США рассказали о сроках поставок в Украину еще больше HIMARS

Главное: Западные партнеры нацелены поставить Украине от 25 до 30 ракетных установок залпового огня HIMARS и MLRS. Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину.

Детали: Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить необходимое военное оборудование в Украину. Об этом во вторник, 26 июля, заявил министр обороны США Ллойд Остин в Twitter.

«Сегодня днем я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии», — написал он.

О разговоре главы Пентагона и министра обороны Украины сообщили и в пресс-службе Пентагона. Там отметили, что Остин обсудил с Резниковым итоги недавней встречи формате Рамштайн и текущую помощь Украине в области безопасности, в том числе недавнее обязательство США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

«Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах. Два лидера договорились оставаться в тесной координации», — говорится в сообщении.

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