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Новости > В Bellingcat рассказали, как Россия готовила вторжение в Украину

В Bellingcat рассказали, как Россия готовила вторжение в Украину

Александр Панько
25.07.22 15:45
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В Bellingcat рассказали, как Россия готовила вторжение в Украину

Главное: Перед началом военного вторжения ФСБ завербовали в Украине около тысячи агентов. ГРУ развивало параллельную сеть агентов, которая насчитывала до 300 агентов.

Детали: Ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что против Украины работали около 120 офицеров из пятой службы ФСБ и до 40 из ГРУ, но их прогноз оказался иллюзией и спецслужбы теряют доверие президента РФ Владимира Путина. Об этом Грозевсказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, масштаб вербовки у ФСБ был «индустриальный»: рекрутингом и кураторством агентов занимались больше 120 офицеров. Если каждый из них «вел» 5-10 агентов, то «можно предположить, что на учете у пятой службы стояли выше 1000 украинских агентов влияния».

На основе этих отношений пятая служба ФСБ и писала для Путина стратегию о захвате власти изнутри, о необходимости и достаточности военного вторжения в формате блицкрига: «Они же и отчитывались о политической нестабильности власти и повышении протестных настроений в Украине и о готовности значительной части общества принять или по крайней мере примириться с новой властью, приведенной из Москвы».

Грозев также отметил, что ГРУ развивало параллельную сеть агентов.

«В ГРУ было до 40 человек, которые работали эксклюзивно по украинскому направлению, — считает Грозев. — Но там нет такого четкого разделения работы, как в ФСБ, и их перебрасывают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, отдел 29155 — примерно 50 человек, которые ранее занимались в основном диверсиями и убийствами в Европе — сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами».

Грозев уточняет, что под ГРУ были до 100-300 агентов.

«В начале войны подавляющая часть этих агентов влияния не пошла на прямое сотрудничество со своими кураторами», — утверждает он.

Грозев рассказывает о случае, когда ГРУ похитило и казнило в РФ на военном полигоне в подмосковном Сенеже своего агента-ренегата из СБУ — причем публично, чтобы слухи о казни распространялись и послужили предупреждением для других. Имени этого агента Грозев не назвал.

«По отношению к Службе внешней разведки информацией не владею в деталях, но их роль в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию всемирного сообщества точно была решающей... Есть индикация, что доверие к Нарышкину потеряно», — уверен расследователь.

По его словам, процесс потери доверия Путина к пятой службе ФСБ необратим, и их роль теперь очень ограничена. ГРУ не имело такого провала в информации, потому «их роль повышена в последние месяцы».

В тему: Экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич задержан за госизмену.

Тэги: Украина, Россия, политика, вторжение, Bellingcat, война в Украине

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