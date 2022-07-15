Украинцев предупредили о непогоде и похолодании в ряде областей

Главное: Синоптики предупредили украинцев о непогоде и похолодании в отдельных регионах в нашей страны. В северных и западных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях будет сухо.

Детали: В Украине ожидается переменная облачность в субботу, 16 июля. В большинстве областей пройдет кратковременный дождь, а также стоит ожидать грозы. Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook в пятницу, 15 июля.

Синоптики прогнозируют, что в северных и западных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях будет сухо. Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, при этом днем ожидается +21 +26 градусов.

На остальной территории Украины — местами кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха ночью +15 +20, а днем +27 +32 градуса.

В субботу ветер будет преимущественно северо-западный, а его скорость составит 5-10 м/с.

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