Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, — Bloomberg

Представители разведки США считают, что Россия и Китай теснее сотрудничают в военных вопросах, включая возможное вторжение на Тайвань. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали», — сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс.

Хейнс добавила, что оценки разведки указывают на «рост сотрудничества в „безграничном“ партнерстве» между Россией и Китаем в действительно всех секторах общества. В частности в:

— политическом,

— экономическом,

— военном,

— технологическом.

«Конечно, такая возможность есть... Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария», — добавила она.

Напомним, Си Цзиньпин заявил, что не существует силы, которая может помешать «воссоединению» Китая с Тайванем.