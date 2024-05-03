Война в Украине: ситуация на фронтах на 3 мая

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 3 мая.

За минувшие сутки произошло 134 боевых столкновения.

Противник нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажных домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, авиационные удары получили населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области; Клищиевка, Дружба, Торецк, Спорное, Воздвиженка, Новоалександровка, Александрополь, Евгеньевка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Карловка, Константиновка, Водяное, Времевка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки и Работино Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ были отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Указывается, что на Лиманском направлении противник 15 раз атаковал позиции украинских военных в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где противник 16 раз пытался прорвать оборону украинских военных.

Украинцам поведали, что на Ореховском направлении Россия 2 раза атаковала позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Кроме этого, на Херсонском направлении россияне не отказываются от попыток выбить украинские войска с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки противник совершил 8 безуспешных атак на позиции ВСУ.

Также за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 472 140 солдат.